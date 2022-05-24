"Это наш город": эскалатор на станции метро "Петровско-Разумовская" закроют на ремонт

Эскалатор на станции "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют на ремонт с 24 мая по 22 июля 2022 года. А до 1 июля не будет работать эскалатор, расположенный в переходе между станциями "Лубянка" Сокольнической линии метро и "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии.

Кроме того, до 27 мая временно недоступен для пассажиров эскалатор на станции метро "Римская" (выходы № 1–4) Люблинско-Дмитровской линии. Ограничения связаны с ремонтом.