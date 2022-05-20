В Москве появился чат-бот, рассказывающий о движении на дорогах

Чат-бот московского метро по имени Александра теперь отвечает на вопросы о заторах и эвакуированных машинах, но пока в тестовом режиме. Об этом рассказали в Дептрансе.

Пригодится функция и пешеходам, и водителям. Бот расскажет все о работе Центра организации дорожного движения, АМПП и МАДИ.

Пока по теме автомобилей бот знает ответы примерно на тысячу вопросов. Пользователям больше не придется тратить время на звонки в контакт-центр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.