"Жизнь в большом городе": загородная аренда

Спрос на загородную недвижимость среди москвичей растет. Этому способствуют санкции и закрытие границ.

Какие подмосковные направления самые востребованные? Сколько стоит аренда дома? И как, снимая дачу, не нарваться на мошенников? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".