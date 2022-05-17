Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте и сделать выбор в пользу общественного из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Также жителей города призвали быть внимательными и осторожными при поездках на личных автомобилях.
"Держите дистанцию, избегайте необоснованных маневров и резких торможений", – говорится в сообщении.
В настоящее время загруженность дорог составляет 5 баллов. Движение затруднено на 74-м километре внутренней стороны МКАД, на Лужнецкой эстакаде – перед Андреевским мостом на внешней стороне ТТК, а также на улице Сущевский Вал. В час пик загруженность дорог достигнет 7–8 баллов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за сутки в Москве может выпасть до 25% месячной нормы осадков. Он отметил, что затянувшие столичное небо кучево-дождевые облака отступят не раньше вечера, поскольку северо-атлантический циклон будет приносить новые массы туч.
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
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