Выход №1 со станции метро "Славянский бульвар" закрыли до конца 2023 года

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Выход № 1 станции "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро станет частично недоступен для пассажиров с 4 июня. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

Отмечается, что выход откроют для пассажиров 31 декабря 2023 года.

Кроме того, до 15 июня будет недоступен для пассажиров эскалатор на станции "Верхние Лихоборы" (выходы № 4–5) Люблинско-Дмитровской линии.

Ранее была ограничена работа эскалатора на станции "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В связи с ремонтом он будет недоступен по 22 июля.

Также до 1 июля закрыт на ремонт эскалатор, расположенный в переходе между станциями "Лубянка" Сокольнической линии метро и "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии.

