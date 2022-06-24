ЦБ РФ продлил действие послабления по лимитам открытых валютных позиций

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк продлил до 31 декабря действие послабления по лимитам открытых валютных позиций для банков, попавших под санкции, сообщает пресс-служба регулятора.

Такое решение в ЦБ приняли для поддержания финансовой устойчивости банков и их адаптации к соблюдению регулятивных требований. При этом кредитным организациям необходимо формировать и реализовывать планы по выходу из послабления.

В частности, им рекомендовали не увеличивать ОВП относительно позиций на 1 июля 2022 года при несоблюдении лимитов на указанную дату.

Банк России продолжит мониторить валютные позиции и при принятии решения о надзорных действиях будет оценивать обоснованность превышений лимитов, а также эффективность мероприятий банков по ограничению валютного риска.

Предполагается, что банки вернутся к соблюдению лимитов открытых валютных позиций к 1 января 2023 года.

Ранее в ЦБ заявили, что в России ожидается повышение уровня инфляции в оставшиеся месяцы 2022 года. По данным регулятора, по итогам года она может составить 18–23%. Отмечается, что за счет реализуемой в России денежно-кредитной политики темп повышения цен по итогам 2023 года составит от 5 до 7%.

