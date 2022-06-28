"Деньги 24": банки РФ начали рефинансировать взятую по высоким ставкам ипотеку

Российские банки начали рефинансировать ипотеку, взятую ранее по высоким ставкам.

На каких условиях пересмотрят займы? Как сейчас можно максимально комфортно для себя выстроить график платежей и стоит ли гасить ипотеку досрочно, если есть такая возможность? Об этом – в программе телеканала Москва 24.

