Новости

Новости

17 апреля, 11:58

Политика

В России могут ограничить траты детей на лутбоксы

Фото: 123RF.соm/dmitriisimakov

В России необходимо ограничить траты детей на лутбоксы, которые представляют из себя виртуальные коробки со случайными внутриигровыми предметами. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат призвал сформировать финансовый механизм, который исключит прямые траты на лутбоксы.

"Иногда случаются настоящие семейные драмы, когда ребенок, получивший полный доступ к семейным финансам, тратит сотню-другую на модный скин для эльфийской лучницы в своей игре", – рассказал парламентарий.

На фоне этого Милонов предложил создать "геймерские карты" для детей или установить родительский контроль.

Ранее центр цифровой экспертизы Роскачества выявил манипулятивные техники в некоторых играх. В ведомстве пояснили, что основная цель этих техник состоит в снижении когнитивного сопротивления и совершении импульсивной покупки.

Например, в играх Genshin Impact и Honkai: Star Rail используют комплексное воздействие: "страх упустить выгоду" через временные события, гача-система и дефицит ресурсов.

"Деньги 24": Совфед одобрил закон об информировании россиян о рисках азартных игр

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

