В России могут ограничить траты детей на лутбоксы

В России необходимо ограничить траты детей на лутбоксы, которые представляют из себя виртуальные коробки со случайными внутриигровыми предметами. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат призвал сформировать финансовый механизм, который исключит прямые траты на лутбоксы.

"Иногда случаются настоящие семейные драмы, когда ребенок, получивший полный доступ к семейным финансам, тратит сотню-другую на модный скин для эльфийской лучницы в своей игре", – рассказал парламентарий.

На фоне этого Милонов предложил создать "геймерские карты" для детей или установить родительский контроль.

Ранее центр цифровой экспертизы Роскачества выявил манипулятивные техники в некоторых играх. В ведомстве пояснили, что основная цель этих техник состоит в снижении когнитивного сопротивления и совершении импульсивной покупки.

Например, в играх Genshin Impact и Honkai: Star Rail используют комплексное воздействие: "страх упустить выгоду" через временные события, гача-система и дефицит ресурсов.

