В магазинах РФ изменился ассортимент вин на фоне санкций

В условиях санкций изменился ассортимент вина на полках российских магазинов. Евросоюз запретил ввозить в РФ вина дороже 300 евро. США и Австралия и вовсе отказались от поставок.

Пойдут ли западные виноделы на обход санкций и сможет ли отечественный производитель удержать рынок? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

