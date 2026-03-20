Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА над регионами России

В ночь на пятницу, 20 марта, российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами 26 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

Из них 14 беспилотников было сбито над Краснодарским краем, по 2 – над Белгородской областью и Республикой Крым. По 1 БПЛА уничтожили на Брянской и Ростовской областями. Кроме того, 6 дронов перехвачены над акваторией Черного моря.

Ранее ВСУ атаковали детский сад "Солнышко" в селе Михайловка Херсонской области при помощи беспилотников. В результате сброса боеприпаса с дрона было повреждено здание котельной. Эвакуированы 35 человек, из них 30 детей.

Помимо этого, в Брилевке в результате удара БПЛА произошло возгорание продуктового магазина, в Костогрызове повреждены 2 частных жилых дома и легковой автомобиль, а в селе Клины – частный дом.

