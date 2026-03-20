Движение транспорта временно перекрыли на ряде столичных улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта временно закрыто на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и СВАО, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

До 11:00 движение закрыто на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Дурова, Хачатуряна, Каргопольской. Кроме того, нельзя будет проехать в переулках Капельском, Выползов, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском.

Движение на съездах с проспекта генерала Дорохова на улицу Минскую при движении в область, центр и на улице Минской ограничено до 12:00.

Помимо этого, на ряде улиц до окончания мероприятия запрещена парковка. В ведомстве призвали планировать маршрут заранее.

20 марта мусульмане встречают Уразу-байрам, по традиции совершая в этот день коллективную молитву – это торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан.

В честь праздника молитвы пройдут в московских мечетях. Праздничное богослужение будет проходить с 07:00 в Московской соборной мечети.

В это же время начнется праздничный намаз в Исторической мечети и Мемориальной мечети. Также молитва пройдет на дополнительной площадке в Центре технических видов спорта в Печатниках.

