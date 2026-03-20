20 марта, 08:01

FB: около 90 тыс баночек с ибупрофеном отозвали в США из-за неизвестных частиц

Около 90 тыс баночек с ибупрофеном отозвали в США из-за неизвестных частиц

В США отозвали почти 90 тысяч баночек с ибупрофеном для детей из-за обнаружения в них неизвестного вещества и черных частиц, сообщает Fox Business со ссылкой на данные Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

По данным СМИ, баночки по 100 миллиграммов с лекарством отозвала индийская компания Strides Pharma Science. Постановление об отзыве было выпущено в марте после того, как поступили жалобы на черные частицы и гелеобразную массу в банках.

Причина появления странного вещества при этом не уточняется.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что лекарственные средства можно вернуть в аптеку, если в них обнаружен недостаток или нет информации на русском языке.

Она напомнила, что попытаться вернуть деньги за лекарственные препараты нельзя, если покупатель просто передумал. Это связано с тем, что они входят в "Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену", установленный постановлением правительства России № 2463.

Однако, согласно статье 18 закона "О защите прав потребителей", любой товар, в котором был обнаружен недостаток, можно вернуть, в том числе и тот, что был куплен в аптеке.

Читайте также


за рубежом

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

