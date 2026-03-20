FB: около 90 тыс баночек с ибупрофеном отозвали в США из-за неизвестных частиц

В США отозвали почти 90 тысяч баночек с ибупрофеном для детей из-за обнаружения в них неизвестного вещества и черных частиц, сообщает Fox Business со ссылкой на данные Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

По данным СМИ, баночки по 100 миллиграммов с лекарством отозвала индийская компания Strides Pharma Science. Постановление об отзыве было выпущено в марте после того, как поступили жалобы на черные частицы и гелеобразную массу в банках.

Причина появления странного вещества при этом не уточняется.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что лекарственные средства можно вернуть в аптеку, если в них обнаружен недостаток или нет информации на русском языке.

Она напомнила, что попытаться вернуть деньги за лекарственные препараты нельзя, если покупатель просто передумал. Это связано с тем, что они входят в "Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену", установленный постановлением правительства России № 2463.

Однако, согласно статье 18 закона "О защите прав потребителей", любой товар, в котором был обнаружен недостаток, можно вернуть, в том числе и тот, что был куплен в аптеке.

