Первые весенние дожди накроют Москву с 23 марта

Первые весенние дожди могут накрыть Москву с понедельника, 23 марта. Об этом в беседе с aif.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Согласно прогнозу синоптика, на протяжении следующей недели и до конца месяца погода в столице будет определяться областью повышенного атмосферного давления с возможными осадками в виде дождя.

Температурные значения более твердо установятся на положительных отметках как в дневные, так и в ночные часы. В частности, в темное время суток воздух будет прогреваться от 0 до 3 градусов тепла, в светлое – до максимальных плюс 12.

Уже в конце текущего месяца погода в мегаполисе будет соответствовать метеорологической весне.

"К слову, 20 марта – это День весеннего равноденствия", – напомнила Позднякова.

Второй месяц весны, в свою очередь, начнется с дождей и средней температурой воздуха примерно в 15 градусов. Оба фактора в том числе поспособствуют полному исчезновению снега к середине апреля.

При этом в мае и июне температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 1–2 градуса. Средние значения в последнем месяце текущего сезона ожидаются на уровне 14–15 градусов, а в начале летнего – на 17–19 градусах.

Дожди же могут быть как частыми, так и редкими, но общее количество осадков приблизится к норме.

