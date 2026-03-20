Активность мошенников в Telegram сохраняется даже после его замедления в РФ

Мошенники, включая участников русскоязычных сообществ, продолжают активно использовать Telegram, несмотря на замедление работы мессенджера в России, заявили в беседе с РИА Новости специалисты по киберразведке.

На теневых форумах встречаются жалобы хакеров на работу сервиса, из-за чего некоторые из них советуют выбирать альтернативные мессенджеры для коммуникации, рассказали эксперты.

Тем не менее большинство злоумышленников по-прежнему выбирают Telegram благодаря его удобству и функционалу. Мошенники распределяют в нем задачи, обмениваются данными, привлекают новых участников, распространяют инструкции по использованию вредоносного ПО, в том числе через ботов.

Однако специалисты отметили, что администрация Telegram активно блокирует каналы с незаконным контентом и подозрительной деятельностью.

Ограничения на использование сервиса в России действуют с 10 февраля. По информации Роскомнадзора, причиной такого решения стало несоблюдение законов РФ.

Эксперты считают, что мессенджер начали блокировать в России. 14 марта на его некорректную работу жаловались почти 6 тысяч раз, 15 марта – 12 тысяч. В понедельник, 16-го числа, было зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб. СМИ писали, что полная блокировка мессенджера ожидается в начале апреля.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал россиянам не беспокоиться из-за сложившейся ситуации и активнее пользоваться мессенджером MAX.