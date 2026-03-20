20 марта, 10:47

Общество

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 24 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 24 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

"Прочие опасности. <…> В ночные и утренние часы местами на дорогах ожидается гололедица", – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и на территории Московской области.

Тем временем, согласно прогнозам, апрель в Москве начнется с дождей. Дневная температура достигнет плюс 15 градусов, а снега в следующем месяце не прогнозируется. В настоящий момент идет процесс снеготаяния.

Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали ворошить снег в столице. Такие действия направлены на ускорение таяния снежного покрова. Параллельно рабочие вывозят снежные валы, которые образовались во время сильных метелей, и очищают газоны от снега.

Синоптики составили прогноз погоды на оставшиеся месяцы весны в Москве

