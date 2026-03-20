Юрист Чирикова: сотрудник может не раскрывать начальнику цель отгула

Сотрудники не обязаны раскрывать начальнику цель отгула, если он берется за уже отработанное время. Об этом News.ru рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

"Ситуация знакомая многим – вы заработали день отдыха за переработку или выход в праздник, решили использовать его для визита к врачу, а руководитель начинает расспрашивать: "Зачем идете, что болит, какой диагноз?" По закону работник не обязан раскрывать работодателю ни болезнь, ни симптомы, ни подробности обследования", – указала юрист.

Единственное, что нужно сделать, это правильно оформить свое отсутствие на рабочем месте, то есть указать дату и правовое основание, уточнила собеседница издания.

По ее словам, информация о здоровье охраняется законом, и работодатель не имеет права вторгаться в эту сферу, поскольку сведения об обращении за медпомощью и диагнозе составляют врачебную тайну.

Чирикова пояснила, что Трудовой кодекс России запрещает работодателю запрашивать данные о здоровье работника, кроме тех, что касаются возможности выполнения трудовых функций. Это также подтвердили в Роструде, заключила она.

