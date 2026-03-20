20 марта, 09:32

Юрист Чирикова: сотрудник может не раскрывать начальнику цель отгула

Фото: 123RF.com/deagreez

Сотрудники не обязаны раскрывать начальнику цель отгула, если он берется за уже отработанное время. Об этом News.ru рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

"Ситуация знакомая многим – вы заработали день отдыха за переработку или выход в праздник, решили использовать его для визита к врачу, а руководитель начинает расспрашивать: "Зачем идете, что болит, какой диагноз?" По закону работник не обязан раскрывать работодателю ни болезнь, ни симптомы, ни подробности обследования", – указала юрист.

Единственное, что нужно сделать, это правильно оформить свое отсутствие на рабочем месте, то есть указать дату и правовое основание, уточнила собеседница издания.

По ее словам, информация о здоровье охраняется законом, и работодатель не имеет права вторгаться в эту сферу, поскольку сведения об обращении за медпомощью и диагнозе составляют врачебную тайну.

Чирикова пояснила, что Трудовой кодекс России запрещает работодателю запрашивать данные о здоровье работника, кроме тех, что касаются возможности выполнения трудовых функций. Это также подтвердили в Роструде, заключила она.

Ранее россиянам напомнили, что сотрудников, которые отказались пройти обучение по охране труда, могут отстранить от работы. Такие же последствия ожидают тех, кто не использует средства индивидуальной защиты при вредных работах или пришел в состоянии алкогольного опьянения.

Россияне могут получить оплаченный больничный после увольнения

