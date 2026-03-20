20 марта, 07:54

Дегустации ко Дню Балтийского моря пройдут на рыбных рынках "Москва – на волне"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Тематические акции пройдут на рыбных рынках "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском ко Дню Балтийского моря, который отмечается 22 марта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 20 по 22 марта с 14:00 будут проходить дегустации балтийской кильки. Посетители смогут попробовать ее в разных вариантах: в томатном соусе или обжаренную с овощами в маринадах по-гавайски, по-венгерски и по-мексикански. На дегустации также будут представлены шпроты в масле и угорь горячего копчения.

В рамках акции гости смогут купить угря, свежемороженую салаку, паштет шпротный и весь ассортимент кильки и шпрот из рыбы Балтийского моря со скидкой в 10%.

Килька и сельдь считаются одними из главных рыб Балтийского моря. Из последней чаще всего готовят шпроты. Эту одну из самых узнаваемых закусок начали массово производить на побережье Балтийского моря уже в конце XIX века.

Жителей и гостей столицы также пригласили принять участие в приуроченной ко Дню воссоединения Крыма с Россией акции на рыбных рынках "Москва – на волне" в районах Митино и Косино-Ухтомском.

Событие будет длиться до 22 марта. В этот период на крымскую рыбу и морепродукты действует 10-процентная скидка как в торговых залах, так и при оформлении заказов онлайн.

