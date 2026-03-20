20 марта, 08:28

РИА Новости: Успенская может заработать более 85,5 млн руб за концерт в Москве

Стало известно, сколько может заработать Успенская за юбилейный концерт в Москве

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Доход певицы Любови Успенской от продажи билетов на юбилейный концерт в Москве может превысить 85,5 миллиона рублей при полной посадке, не учитывая расходы на организацию мероприятия, подсчитало РИА Новости.

Выступление "Люба Успенская. 55 лет на сцене", посвященное круглой дате ее творческой деятельности, состоится 29 марта на "Live Арене".

Минимальная стоимость билетов за места в дальних секторах варьируется от 2,5 до 3,5 тысячи рублей, более близкое расположение обойдется посетителям в 4–7 тысяч, а цены в партере стартуют от 4 тысяч и заканчиваются 20 тысячами.

Место в лаундж-зоне или премиум-боксе можно приобрести за 16 тысяч рублей, а ложу – за 380 тысяч. Последняя вмещает 19 человек, и выкупить ее можно только полностью. Причем соседние ложи к настоящему моменту уже заняты.

Вместимость "Live Арены" составляет 11 тысяч зрителей. За 10 дней до концерта были проданы порядка 78% всех билетов. На юбилейном концерте, помимо самой Успенской, также выступят специальные гости, включая Jakone и Kiliana, Брендона Стоуна, Людмилу Соколову и других.

В рамках программы гостей ждут самые известные хиты исполнительницы, а также сюрпризы от артистки.

Ранее российская певица и модель Ханна (настоящее имя – Анна Иванова. – Прим. ред.) раскрыла, что свой первый большой гонорар получила в 16 лет.

По уточнению исполнительницы, впервые крупную сумму денег ей заплатили после съемок для каталога обуви и рекламы шейных платков в Турции. Помимо этого, артистка принимала участие в различных конкурсах красоты. В качестве приза ей выплачивали по 1–2 тысячи долларов.

