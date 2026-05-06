06 мая, 13:33

Происшествия

Башкирский суд отпустил мэра Уфы Мавлиева из СИЗО под домашний арест

Фото: РИА Новости/СК РФ

Верховный суд Башкирии отпустил мэра Уфы Ратмира Мавлиева под домашний арест, рассказал РИА Новости его адвокат Марат Самойлов.

По его словам, Мавлиев будет находиться под домашним арестом до 28 июня. При этом в конце апреля он был помещен под стражу по обвинению во взяточничестве.

В суде, в свою очередь, пояснили, что приняли такое решение с учетом факта наличия у Мавлиева маленьких детей.

"В связи с этим суд пришел к выводу, что цели органов предварительного следствия могут быть достигнуты избранием более мягкой меры пресечения", – заявили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Мавлиева задержали 28 апреля. На этом фоне в мэрии Уфы подчеркивали, что администрация и городские службы работают в штатном режиме, не подтверждая эти сообщения.

Позже стало известно, что Мавлиев задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1 300 квадратных метров, расположенного на территории санатория в Уфе. По версии следствия, чиновники организовали схему его передачи в интересах третьих лиц.

Кроме того, установлено, что в 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной компании взятку в виде имущественных услуг за общее покровительство. В частности, за счет застройщика должен был быть приобретен указанный участок стоимостью более 13 миллионов рублей с последующим оформлением прав в интересах чиновника.

