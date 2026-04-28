Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 11:53

Администрация Уфы заявила о штатной работе на фоне сообщений о задержании мэра

Администрация Уфы и городские службы работают в штатном режиме на фоне сообщений о возможном задержании мэра Радмира Мавлиева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что Мавлиев и два его заместителя были задержаны правоохранителями.

"Никакой информацией о данной ситуации мы не располагаем", – отметили в пресс-службе.

Ранее в Карелии прошло задержание депутата Заксобрания от партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой. В партии уточнили, что к чиновнице подошли правоохранители и попросили проехать с ними в отдел.

Уточняется, что основанием для задержания стал протокол об административном правонарушении о демонстрации экстремистской символики за публикацию в мессенджере Telegram в 2020 году.

