Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 16:49

Транспорт

Более 5 тыс кв метров поверхностей покрасят на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 5 тысяч квадратных метров поверхностей покрасят на Арбатско-Покровской линии метро с 30 апреля по 8 мая. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

В указанные даты не будет движения поездов на синей ветке между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе". Ограничения будут введены на время работ по строительству Рублево-Архангельской линии метро.

На временно закрытых станциях и инфраструктуре участка более 260 специалистов проведут комплексное обновление. В частности, будет выполнено техническое обслуживание 9 лифтов, осмотрены и отремонтированы пути и стрелочные переводы, а также проверено освещение и светодиодные полосы на всех станциях.

Кроме того, специалисты проведут уборку более чем на 4,5 тысячи квадратных метров поверхностей. В электродепо "Митино" запланирована тщательная проверка шпал и стыков контактного рельса с последующим обновлением при необходимости.

"Закрытие участка Арбатско-Покровской линии не только позволит осуществить строительные работы на Рублево-Архангельской линии, но и обновить системы на действующих станциях. Мы регулярно проводим диагностику путей, инженерных и электронных комплексов, а также заменяем элементы освещения", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" запустят компенсационные маршруты КМ1 и КМ2. Автобусы будут курсировать ежедневно с 05:00 до 02:00 с интервалом от одной минуты.

