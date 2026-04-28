28 апреля, 17:47

Общество
Путин: все программы развития здравоохранения в России будут продолжены

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Все программы развития и укрепления здравоохранения в России будут продолжены, заявил Владимир Путин, посещая Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве.

"Это касается и кадрового состава, это касается новых средств фармацевтических, это касается оборудования, это касается новых зданий и сооружений", – подчеркнул президент.

Путин отметил, что конечный результат достигается при активном участии тех, кто стоит на переднем крае борьбы за жизнь и здоровье – медиков всех направлений.

"Но сегодня праздник у сотрудников скорой помощи, и я вначале это сказал, хочу этим и завершить. Я поздравляю вас с профессиональным праздником, хочу поблагодарить вас за работу и пожелать вам всего самого доброго. Спасибо большое", – добавил российский лидер.

Ранее Путин поручил обеспечить к 2027 году включение в портал "Госуслуги" показателя удовлетворенности населения качеством медпомощи и ее доступностью. Доклад нужно представить до 1 июня 2026 года.

Помимо этого, российский лидер поручил завершить строительство и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, сроки ввода которых нарушены. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь" Станислав Воскресенский и региональные власти.

Путину представили бронированную скорую помощь для приграничных регионов

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

