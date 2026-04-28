Путин: все программы развития здравоохранения в России будут продолжены

Все программы развития и укрепления здравоохранения в России будут продолжены, заявил Владимир Путин, посещая Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве.

"Это касается и кадрового состава, это касается новых средств фармацевтических, это касается оборудования, это касается новых зданий и сооружений", – подчеркнул президент.

Путин отметил, что конечный результат достигается при активном участии тех, кто стоит на переднем крае борьбы за жизнь и здоровье – медиков всех направлений.

"Но сегодня праздник у сотрудников скорой помощи, и я вначале это сказал, хочу этим и завершить. Я поздравляю вас с профессиональным праздником, хочу поблагодарить вас за работу и пожелать вам всего самого доброго. Спасибо большое", – добавил российский лидер.

Ранее Путин поручил обеспечить к 2027 году включение в портал "Госуслуги" показателя удовлетворенности населения качеством медпомощи и ее доступностью. Доклад нужно представить до 1 июня 2026 года.

Помимо этого, российский лидер поручил завершить строительство и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, сроки ввода которых нарушены. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь" Станислав Воскресенский и региональные власти.

