Первый рейс поезда ускоренного следования "Таврия" отправился из Москвы в Крым

Первый рейс поезда ускоренного следования "Таврия" № 17/18 стартовал с Казанского вокзала Москвы в Крым, сообщили в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".

Путешествие из столицы до первой остановки в Керчи займет сутки, а до Симферополя и обратно – 29 часов 40 минут. Состав будет ходить ежедневно до конца мая, а затем – три раза в четыре дня.

Весь маршрут пролегает через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Состав поезда включает 18 вагонов, окрашенных в фирменную ливрею "Таврии", среди которых 13 купейных, вагон СВ, штабной вагон для пассажиров с ограниченными возможностями, два плацкартных вагона и новый вагон-ресторан. При этом все купе оснащены душем.

Для удобства пассажиров купейных вагонов предлагаются билеты с питанием или без, а также возможность провоза животных. Помимо этого, клиентам доступны настольные игры, которые можно арендовать у проводника, и кинотеатр в купе.

Ранее РЖД организовали тематический железнодорожный круиз "Ко Дню Победы" с насыщенной туристической программой. Он стартует 8 мая и проследует по круговому маршруту Москва – Волгоград – Москва. В состав вошли современные плацкартные, купейные вагоны, а также СВ.

До этого Федеральная пассажирская компания анонсировала запуск туристического поезда "Белые ночи" по маршруту Москва – Архангельск – Вологда – Москва 19 июня. Уточнялось, что это будет первый и единственный в году рейс состава.