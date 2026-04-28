Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 17:13

Транспорт

Первый рейс поезда ускоренного следования "Таврия" отправился из Москвы в Крым

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Первый рейс поезда ускоренного следования "Таврия" № 17/18 стартовал с Казанского вокзала Москвы в Крым, сообщили в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".

Путешествие из столицы до первой остановки в Керчи займет сутки, а до Симферополя и обратно – 29 часов 40 минут. Состав будет ходить ежедневно до конца мая, а затем – три раза в четыре дня.

Весь маршрут пролегает через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Состав поезда включает 18 вагонов, окрашенных в фирменную ливрею "Таврии", среди которых 13 купейных, вагон СВ, штабной вагон для пассажиров с ограниченными возможностями, два плацкартных вагона и новый вагон-ресторан. При этом все купе оснащены душем.

Для удобства пассажиров купейных вагонов предлагаются билеты с питанием или без, а также возможность провоза животных. Помимо этого, клиентам доступны настольные игры, которые можно арендовать у проводника, и кинотеатр в купе.

Ранее РЖД организовали тематический железнодорожный круиз "Ко Дню Победы" с насыщенной туристической программой. Он стартует 8 мая и проследует по круговому маршруту Москва – Волгоград – Москва. В состав вошли современные плацкартные, купейные вагоны, а также СВ.

До этого Федеральная пассажирская компания анонсировала запуск туристического поезда "Белые ночи" по маршруту Москва – Архангельск – Вологда – Москва 19 июня. Уточнялось, что это будет первый и единственный в году рейс состава.

Новые пригородные поезда запустили через границу России и Белоруссии

Читайте также


Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

