28 апреля, 19:10

Раннюю диагностику рисков атеросклероза включили в ОМС

Теперь россияне могут узнать о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Он напомнил о существовании наследственных форм атеросклероза. В связи с этим диагностика и была включена в программу госгарантий. Она поможет предотвратить сосудистую катастрофу, особенно у мужчин, которые больше подвержены таким заболеваниям.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили включить в программу ОМС фитнес-чекап. По их мнению, эта диагностика поможет гражданам подготовиться к походу в спортзал и узнать о рисках, связанных с ожирением или недостаточной активностью.

По мнению парламентариев, комплексную оценку физического состояния можно включить в ОМС как отдельную услугу или как особый модуль профилактического осмотра и диспансеризации.

Подготовку к рождению ребенка в России можно будет пройти по полису ОМС

Читайте также


Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

