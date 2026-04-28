Раннюю диагностику рисков атеросклероза включили в ОМС

Теперь россияне могут узнать о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Он напомнил о существовании наследственных форм атеросклероза. В связи с этим диагностика и была включена в программу госгарантий. Она поможет предотвратить сосудистую катастрофу, особенно у мужчин, которые больше подвержены таким заболеваниям.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили включить в программу ОМС фитнес-чекап. По их мнению, эта диагностика поможет гражданам подготовиться к походу в спортзал и узнать о рисках, связанных с ожирением или недостаточной активностью.

По мнению парламентариев, комплексную оценку физического состояния можно включить в ОМС как отдельную услугу или как особый модуль профилактического осмотра и диспансеризации.

