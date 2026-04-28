Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в мессенджере Max.

В результате атаки были ранены три человека: у девушки баротравма, у одного мужчины – минно-взрывная травма, осколочное ранение шеи и касательные раны головы, у еще одного мужчины – минно-взрывная травма, баротравма, ушибы грудной клетки и ноги. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в результате удара дрона на блокпосту в белгородском приграничье погибли фельдшер из Курска и ее муж.

Их 16-летнего сына доставили в детскую областную больницу Белгорода с акубаротравмой и шоковым состоянием. Позднее его перевезут в Курск.