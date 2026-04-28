Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 11:31

Происшествия

В Белгородской области фельдшер и ее муж погибли при атаке дрона ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На блокпосту в белгородском приграничье погибли фельдшер из Курска и ее муж в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в MAX, назвав случившееся "чудовищной трагедией".

Он уточнил, что сотрудница фельдшерско-акушерского пункта Беловской ЦРБ ехала с мужем и ребенком, чтобы снять сыну аппарат наружной фиксации. По словам Хинштейна, накануне женщине исполнилось 42 года, ее мужу было 40 лет.

Их 16-летнего сына доставили в детскую областную больницу Белгорода с акубаротравмой и шоковым состоянием. Позднее мальчика заберут в Курск.

По поручению Хинштейна министр здравоохранения уже связалась с белгородскими коллегами. Ситуация находится на контроле.

"Нет сил представить, какое это горе для ребенка – видеть гибель родителей своими глазами. С ним работают психологи. Окажем ему всю помощь", – сказал глава региона.

Также Хинштейн выразил искренние соболезнования.

Ранее мирный житель пострадал при ударе украинского дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю в Брянской области. Инцидент произошел в поселке Косицы Севского района. Пострадавшему оперативно оказали медпомощь.

До этого сообщалось, что обелиск "Городу-Герою Севастополю", который считается одним из главных его символов, получил повреждения после массированной атаки беспилотников ВСУ. Как уточняли власти, специалисты осмотрели объект на наличие опасных предметов.

происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика