Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 16:05

Шоу-бизнес

Журналист Соловьев опроверг слухи о том, что его сын живет в Лондоне

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что информация о том, что его сын проживает в Лондоне и занимается модельным бизнесом, недостоверна. Об этом сообщает "Радио 1".

Ранее эта информация распространилась в социальных сетях – в частности, ее распространила в своем блоге Виктория Боня, с которой Соловьев провел дебаты во вторник, 28 апреля.

До этого в социальных сетях Бони было опубликовано видеообращение к Владимиру Путину. В нем она предложила создать платформу для прямой связи россиян с президентом, а также упомянула ситуацию с паводками в Дагестане, изъятие домашнего скота в Новосибирской области, ограничения в работе интернета и блокировку мессенджеров.

После этого Соловьев назвал ее "потрепанной шалавой", а депутат Виталий Милонов охарактеризовал ее как "дубайскую эскортницу". На стороне Бони выступила телеведущая Ксения Собчак. Она подала заявление в СК РФ, попросив в своем обращении главу ведомства Александра Бастрыкина оценить высказывания Соловьева с точки зрения закона.

Боня и Соловьев вышли в прямой эфир утром 28 апреля. В ходе диалога журналист извинился перед телеведущей, заявив, что был на эмоциях. Подводя итог дискуссии, длившейся около 40 минут, блогер заявила, что именно этого и добивалась.

