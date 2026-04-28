Соловьев публично попросил прощения у Бони после оскорблений

Журналист Владимир Соловьев публично попросил прощения за оскорбление у блогера Виктории Бони. Оппоненты встретились в рамках дебатов в прямом эфире на "Соловьев LIVE" для ИС "Вести".

В начале разговора Соловьев отметил, что Боня прекрасно выглядит, а также поинтересовался состоянием ее ноги, так как недавно блогер получила травму во время подготовки к восхождению на гору.

По словам журналиста, он был слишком эмоционален в высказываниях. Кроме того, Соловьев заявил, что считает странными попытки записать его в "главные мизогины страны", поскольку, как он считает, 70% женоненавистников – это сами женщины.

"Благодарю, что вы извинились. Вы думаете, что мы живем своей жизнью, что мы оторвались от жизни. У многих людей отняли возможность кормить себя через соцсети", – отметила Боня.

В свою очередь, Соловьев заявил, что Владимир Путин всегда в курсе происходящего в стране. Он пояснил, что его задело то, что Боню использовали, потому что она сказала, что российского лидера боятся, а не любят.

"Путин слышит тех, кто отреагировал на ваши заявления. Путин с народом. Вы с (юристом. – Прим. ред.) Екатериной Гордон отправили 3 миллиона рублей в помощь Дагестану", – сказал он, добавив, что готов отправить деньги в помощь Анапы.

Ранее Боня в соцсетях опубликовала видеообращение к Путину. В нем она предложила создать платформу для прямой связи россиян с президентом, а также упомянула ситуацию с паводками в Дагестане, изъятие домашнего скота в Новосибирской области, ограничения в работе интернета и блокировку мессенджеров.

После этого Соловьев назвал ее "потрепанной шалавой", а депутат Виталий Милонов охарактеризовал ее как "дубайскую эскортницу". Эту ситуацию прокомментировал юрист Ярослав Остапенко, заявив, что за подобные оскорбления Боня может отсудить у журналиста и парламентария по 100 тысяч рублей.

В защиту Бони выступила телеведущая Ксения Собчак, которая подала заявление в Следственный комитет России на Соловьева из-за его слов в адрес блогера. Она попросила главу СК Александра Бастрыкина дать правовую оценку высказываниям журналиста.