Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 16:24

Наука

Сильная вспышка зафиксирована на Солнце 28 апреля

Вспышка предпоследнего класса мощности M1.0 произошла на Солнце 28 апреля, сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики.

Событие зафиксировали в 15:33 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N14W37). Длительность составила 23 минуты.

Накануне, 27-го числа, ученые зарегистрировали еще две вспышки класса М. При этом они не исключили возможность более сильных возмущений, включая протонные вспышки и класса Х.

Данные события поспособствуют возникновению мощной магнитной бури, которая накроет Землю в майские праздники. В связи с этим эксперты предупредили метеозависимых людей об ухудшении самочувствия, головной боли и обострении хронических заболеваний.

В мае москвичи смогут наблюдать два полнолуния

