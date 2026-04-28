Эксперт Ромашина посоветовала съедать не больше пяти кусков шашлыка за раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порция шашлыка для взрослого и относительно здорового человека не должна превышать 200–300 граммов – это около пяти средних кусков мяса. Об этом Москве 24 рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.

По ее словам, такое количество белка и жиров организм сможет переработать без лишней нагрузки для почек и пищеварительной системы.

"Если превысить данную норму, может появиться чувство тяжести, сонливость и дискомфорт в желудке", – пояснила эксперт.

Однако от классического шашлыка лучше совсем отказаться тем, кто страдает хроническими заболеваниями органов ЖКТ: гастритом, язвой или панкреатитом, особенно в период обострения. Острые специи и жирное жареное мясо могут спровоцировать приступ, предупредила нутрициолог.





Также осторожнее с употреблением шашлыка следует быть людям с заболеваниями почек и подагрой, так как пурины, в большом количестве содержащиеся в мясе, могут вызвать у них обострение. А еще важно учитывать, что избыток соли и холестерина в жареной свинине или баранине может быть опасен для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми патологиями.

Кроме того, шашлык не стоит давать детям до пяти лет, так как их пищеварительная система еще слишком нежная для тяжелых волокон мяса.

"Зато ребенку вполне можно предложить кусочек пожаренной на огне диетической птицы – курицы или индейки", – добавила эксперт.

В целом же более легкой альтернативой классическому шашлыку станет рыба на гриле. Например, скумбрия, форель или семга. Они и готовятся быстрее мяса, и усваиваются легче, к тому же содержат необходимые организму жирные кислоты.

"Тем же, кто предпочитает именно классический шашлык, советую отказаться при мариновании от калорийного майонеза и использовать лимонный сок, луковое пюре или минеральную воду. В качестве гарнира идеально приготовить на углях кабачки, болгарский перец, томаты и шампиньоны. Содержащаяся в них клетчатка поможет организму быстрее и эффективнее переварить животный белок", – отметила Ромашина.

Кроме того, важно следить, чтобы мясо во время жарки не подгорало, так как в черной корочке образуются опасные для здоровья канцерогены, предупредила нутрициолог.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков. Например, за розжиг костра или использование мангала в парке вне специально отведенных мест граждан могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

