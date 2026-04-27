27 апреля, 15:57

Обелиск "Городу-Герою Севастополю" получил повреждения после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Обелиск "Городу-Герою Севастополю", который считается одним из главных его символов, получил повреждения после массированной атаки беспилотников ВСУ. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в мессенджере MAX.

"Территория у памятника оцеплена. Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов", – говорится в публикации.

Развожаев уточнил, что сроки восстановления станут известны после проведения альпинистами высотного детального обследования монумента.

Украинские беспилотники, оснащенные металлическими шариками, атаковали Севастополь в ночь на 26 апреля. В результате 1 человек погиб, еще 4 мирных жителя пострадали.

Кроме того, повреждены 107 многоквартирных домов и 79 частных домовладений, а также около 100 автомобилей. Всего средства ПВО сбили 71 воздушную цель над городом.

