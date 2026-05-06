Эксперт Хайцеэр: нужно быть аккуратными на дороге, чтобы не стать жертвой автоподставщиков

Фото: 123RF.com/orathaimukky

Водителям нужно быть аккуратными и максимально внимательными на дороге, чтобы не стать жертвой автоподставщиков. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Специалист прокомментировал данные Shot, согласно которым автоподставщики заработали около 1,5 миллиарда рублей с начала года на страховках за липовые аварии. По словам страховых агентов, подставщики оформляют ОСАГО на свои тачки, после чего машины сразу попадают в аварии. При этом ДТП должны быть мелкими, чтобы обошлось без серьезных повреждений.

Автоэксперт отметил, что важно не поддаваться на всевозможные провокации, когда водителя "прижимают".

"Бесспорно – вызов ГАИ: не должно быть никаких решений на месте и договоренностей со вторым участником ДТП. Также может помочь дорожная камера или любые другие системы видеонаблюдения, которые зафиксируют нарушение", – подчеркнул Хайцеэр.

Вместе с тем эксперт отметил, что подставщики, как правило, выбирают места без средств видеофиксации.

"На дороге могут быть любые нестандартные ситуации, поэтому шансы стать жертвой этого вида преступлений не 100%, даже если водитель оказался целью нарушителей. Подставщики могут ошибиться и попасть в непредвиденную ситуацию", – заключил он.

Ранее москвичей предупредили, что быстрая езда на автомобиле с открытыми окнами приводит к перерасходу топлива и снижает внимательность водителя. Кроме того, в таком случае в салон неизбежно попадают грязь и насекомые. Однако открывать окна на небольшой скорости можно.