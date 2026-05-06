06 мая, 13:20

Москалькова: Россия и Украина ведут переговоры о новом обмене пленными

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Россия и Украина ведут переговоры о проведении нового обмена военнопленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня министерство обороны и спецслужбы в ежедневном режиме ведут переговоры с украинской стороной об организации очередного обмена военнопленными", – передает слова омбудсмена РИА Новости.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 24 апреля. Тогда на родину вернулись 193 российских бойца. Взамен украинской стороне было передано такое же количество украинских военных.

До этого стороны осуществили обмен по формуле 175 на 175. Всем вернувшимся в РФ военнослужащим оказывали медицинскую и психологическую помощь.

Почти 200 российских бойцов вернулись из плена ВСУ

политика

