Более 10 миллионов подписей собрала фанатская петиция с требованием ухода футболиста Килиана Мбаппе из мадридского "Реала". Об этом сообщает RT со ссылкой на счетчик на сайте инициативы.

Сторонники предложения среди причин недовольства называют нестабильную форму футболиста, недостаточную вовлеченность в командную игру и влияние на атмосферу внутри коллектива. В фанатской среде также обсуждаются слухи о напряженности в раздевалке и несоответствии ожиданий и итогов перехода игрока в клуб.

Также поклонников испанского ФК возмутила поездка Мбаппе в отпуск в сложный период для команды. Решение футболиста назвали несвоевременным. Участники петиции призвали руководство "Реала" рассмотреть возможность расставания с нападающим, несмотря на его статус одного из ключевых игроков состава.

Петиция была создана на сторонней платформе и не отражает инициативу официального клуба или официальных фанатских объединений. Кроме того, отданные голоса не подвергаются строгому контролю, поэтому в голосовании теоретически можно было поучаствовать с нескольких аккаунтов, а также привлечь друзей.

Сам Мбаппе потребовал, чтобы "Реал" продал футболиста Винисиуса Жуниора. По словам журналиста Франсуа Галлардо, ранее об этом президента клуба Флорентино Переса уже просила мать Мбаппе Файза Ламари. Однако официальной информации об этом не поступало.

Ранее Мбаппе стал первым футболистом "Реала", который смог забить голы в 7 турнирах за сезон. Исторический рекорд был установлен в матче против "Боруссии".

Таким образом, Мбаппе отметился голами в Суперкубке UEFA, Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, Межконтинентальном кубке, а также чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.

