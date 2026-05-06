Закон о лишении мигрантов ВНЖ за работу менее 10 месяцев в году могут принять весной

Госдума в ходе весенней сессии планирует рассмотреть и принять законопроект, предусматривающий аннулирование вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП) у мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в течение года. Об этом сообщил в МАХ председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, соответствующие инициативы сейчас находятся на рассмотрении Госдумы и направлены на совершенствование миграционной политики. Он отметил, что мера должна усилить контроль за законностью пребывания иностранных граждан в России, а также за их занятостью и доходами.

Аналогичные правила предлагается распространить и на иностранцев, работающих у физических лиц для личных и бытовых нужд. Также учитывается уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа – она должна подтверждаться не менее чем за 10 месяцев.

Ранее российский кабмин внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающий увеличение ряда государственных пошлин, в том числе за прием в гражданство и выход из него. Согласно проектам, предлагается установить размер госпошлины за прием в гражданство и выход из него на уровне 50 тысяч рублей.

Также планируется повысить плату за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей, а за его замену – до 6 тысяч. Кроме того, предлагается установить госпошлину в размере 5 тысяч рублей за выдачу разрешения на временное проживание в случае утраты или замены документов, удостоверяющих личность.