Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 12:12

Политика

Закон о лишении мигрантов ВНЖ за работу менее 10 месяцев в году могут принять весной

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Госдума в ходе весенней сессии планирует рассмотреть и принять законопроект, предусматривающий аннулирование вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП) у мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в течение года. Об этом сообщил в МАХ председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, соответствующие инициативы сейчас находятся на рассмотрении Госдумы и направлены на совершенствование миграционной политики. Он отметил, что мера должна усилить контроль за законностью пребывания иностранных граждан в России, а также за их занятостью и доходами.

Аналогичные правила предлагается распространить и на иностранцев, работающих у физических лиц для личных и бытовых нужд. Также учитывается уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа – она должна подтверждаться не менее чем за 10 месяцев.

Ранее российский кабмин внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающий увеличение ряда государственных пошлин, в том числе за прием в гражданство и выход из него. Согласно проектам, предлагается установить размер госпошлины за прием в гражданство и выход из него на уровне 50 тысяч рублей.

Также планируется повысить плату за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей, а за его замену – до 6 тысяч. Кроме того, предлагается установить госпошлину в размере 5 тысяч рублей за выдачу разрешения на временное проживание в случае утраты или замены документов, удостоверяющих личность.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика