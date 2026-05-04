Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 09:17

Политика

В ГД внесли проект о повышении госпошлины за прием в гражданство до 50 тыс руб

Фото: depositphotos/alexkich

Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающий увеличение ряда государственных пошлин, в том числе за прием в гражданство и выход из него. Документы доступны в думской электронной базе.

Согласно проектам, предлагается установить размер госпошлины за прием в гражданство и выход из него на уровне 50 тысяч рублей. Также планируется повысить плату за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей, а за его замену – до 6 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается установить госпошлину в размере 5 тысяч рублей за выдачу разрешения на временное проживание в случае утраты или замены документов, удостоверяющих личность.

При этом ряд категорий граждан предлагается освободить от уплаты пошлин. В частности, речь идет о бывших гражданах СССР, участниках программы добровольного переселения соотечественников и членах их семей.

Также освобождение предусмотрено для иностранных граждан, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России в период проведения СВО, а также для их родственников, в том числе в случае гибели военнослужащего.

Ранее комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил проект об ужесточении требований к трудовым мигрантам. Документом предлагается обязать их детей по достижении 18 лет выехать из России в течение 30 дней или оформить патент.

Более того, проектом предусматривается аннулирование ВНЖ или РВП мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в течение года со дня их выдачи.

