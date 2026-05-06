Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 14:22

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Бондарь напомнил дачникам о возможности сэкономить на "коммуналке" в квартире

Эксперт напомнил, кто может требовать перерасчета за ЖКУ при переезде на дачу летом

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Россияне, отсутствующие в квартире более пяти календарных дней подряд, вправе требовать перерасчета платежей за коммунальные услуги. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что возможность корректировки касается только счетов за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ и электричество.

"За отопление, капитальный ремонт, содержание жилья и расход ресурсов на общедомовые нужды в любом случае придется платить в полном объеме", – пояснил эксперт.

Кроме того, перерасчет возможен, только если в квартире нет индивидуальных приборов учета из-за того, что их невозможно установить технически. Причем последнее придется подтвердить соответствующим актом, предупредил Бондарь.

Однако, даже не учитывая счетчики в квартире, можно сделать перерасчет за вывоз мусора, добавил эксперт.

Для этого необходимо до переезда на дачу или в течение 30 суток после возвращения обратно в квартиру подать заявление в управляющую организацию, ТСЖ или в ресурсоснабжающую компанию. Сделать это можно дистанционно через сервис ГИС ЖКХ.
Дмитрий Бондарь
общественный деятель, эксперт по ЖКХ

В качестве подтверждающего документа нужно приложить справку от председателя СНТ о проживании на садовом участке. Если же человек находился в деревне, то может быть достаточно билетов туда и обратно. Либо нужно заранее предупредить управляющую компанию о переезде. Легче всего это сделать через мобильное приложение "Госуслуги.Дом" или же принести письменное заявление, на копии которого должны будут поставить отметку о принятии, добавил Бондарь.

При невыполнении требований о перерасчете следует обратиться повторно с письменной претензией. Если и это не поможет, стоит пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию, посоветовал специалист.

Ранее юрист Денис Хмелевской рассказал, что управляющая компания не имеет права указывать в публичных списках личные данные должников за коммунальные услуги и их статус, например "мать-одиночка". В противном случае предусмотрены штрафы согласно статье о нарушении в области персональных данных (13.11 КоАП РФ).

Читайте также


Трошина Любовь

обществоЖКХэксклюзив

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика