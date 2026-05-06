Эксперт Бондарь напомнил дачникам о возможности сэкономить на "коммуналке" в квартире

Россияне, отсутствующие в квартире более пяти календарных дней подряд, вправе требовать перерасчета платежей за коммунальные услуги. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что возможность корректировки касается только счетов за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ и электричество.

"За отопление, капитальный ремонт, содержание жилья и расход ресурсов на общедомовые нужды в любом случае придется платить в полном объеме", – пояснил эксперт.

Кроме того, перерасчет возможен, только если в квартире нет индивидуальных приборов учета из-за того, что их невозможно установить технически. Причем последнее придется подтвердить соответствующим актом, предупредил Бондарь.

Однако, даже не учитывая счетчики в квартире, можно сделать перерасчет за вывоз мусора, добавил эксперт.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Для этого необходимо до переезда на дачу или в течение 30 суток после возвращения обратно в квартиру подать заявление в управляющую организацию, ТСЖ или в ресурсоснабжающую компанию. Сделать это можно дистанционно через сервис ГИС ЖКХ.

В качестве подтверждающего документа нужно приложить справку от председателя СНТ о проживании на садовом участке. Если же человек находился в деревне, то может быть достаточно билетов туда и обратно. Либо нужно заранее предупредить управляющую компанию о переезде. Легче всего это сделать через мобильное приложение "Госуслуги.Дом" или же принести письменное заявление, на копии которого должны будут поставить отметку о принятии, добавил Бондарь.

При невыполнении требований о перерасчете следует обратиться повторно с письменной претензией. Если и это не поможет, стоит пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию, посоветовал специалист.

