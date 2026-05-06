Ежедневная аудитория мессенджера MAX превысила 85 млн пользователей

Ежедневная аудитория MAX превысила 85 миллионов пользователей, сообщила пресс-служба мессенджера.

С момента запуска приложение установили более 120 миллионов человек, пользователи отправили свыше 150 миллиардов сообщений и совершили больше 6 миллиардов звонков.

Количество иностранных пользователей MAX превысило 8 миллионов. Ежедневно они совершают 1,7 миллиона звонков и отправляют более 23 миллионов сообщений. Также на платформе создано свыше 7 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 300 миллионов подписчиков.

Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. Совершать звонки и обмениваться сообщениями могут пользователи из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Ранее в MAX появилась функция расшифровки видеосообщений. Пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. Уточнялось, что опция доступна в последней версии приложения.