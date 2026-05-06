06 мая, 15:35

Общество

Подмосковные врачи извлекли из желудка девочки волосяной комок размером с кокос

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи в Подмосковье извлекли из желудка девочки комок волос размером с кокос, сообщила пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.

Родители ребенка обратились в Детский научно-клинический центр имени Рошаля. Девочка пожаловалась на периодические боли в области живота, однако в ходе обследования медик нашел огромный трихобезоар – войлочный комок из спрессованных волос. Он скопился за годы и забил желудок.

Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев рассказал, что размер инородного тела составлял 15 на 6 сантиметров. Он также добавил, что удаление такого крупного волосяного камня эндоскопическим методом было бы крайне затруднительно, поскольку эта процедура потребовала бы многочасового вмешательства в несколько этапов и несла бы высокую травматичность для ребенка.

"На помощь пришли хирурги Центра, они провели лапароскопическую операцию, в ходе которой аккуратно извлекли образование целиком через небольшой разрез за 45 минут, без осложнений", – заключил врач.

Операция была малоинвазивной. Пациентка быстро пошла на поправку и к настоящему моменту вернулась домой.

Ранее подмосковные врачи спасли мужчину, которому гвоздь повредил глаз – прошел через нижнюю глазничную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку и остановился в основной пазухе. Специалисты удалили предмет и ушили рваную рану оболочки глазного яблока. После стабилизации состояния пациента выписали.

медицинаобщество

