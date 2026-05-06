Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 09:41

Общество

В Москве врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего ребенка

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Врачи детской больницы имени З. А. Башляевой вытащили булавку из носа 2-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

По данным ведомства, родители самостоятельно пытались извлечь дома инородный предмет, однако булавка раскрылась и вызвала кровотечение. После этого семья обратилась к медикам.

Точное расположение предмета удалось установить в приемном покое благодаря обзорной рентгенографии. Случай требовал особой осторожности, поскольку булавка "вклинилась" в мягкие ткани полости носа – в средний носовой ход и решетчатый лабиринт.

Врачи-оториноларингологи провели операцию под наркозом. Они бережно извлекли инородное тело, использовав эндоскопическую оптику. Мальчик уже выписан домой в стабильном состоянии под наблюдение врача по месту жительства.

Заведующая оториноларингологическим отделением больницы Анна Царева подчеркнула, что при попадании инородного тела в нос не нужно пытаться его вытащить самостоятельно – это может ухудшить ситуацию, вплоть до попадания предмета в дыхательные пути и даже летального исхода.

Ранее подмосковные врачи спасли мужчину, которому гвоздь повредил глаз – прошел через нижнюю главную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку и остановился в основной пазухе. Специалисты удалили предмет и ушили рваную рану оболочки глазного яблока. После стабилизации состояния пациента выписали.

В Москве спасли жизнь мужчине с тяжелым поражением печени

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика