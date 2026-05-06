06 мая, 10:42

Происшествия

Медведь напал на туристов в Йеллоустонском национальном парке в США

Фото: 123RF.соm/kutredrig

В Йеллоустонском национальном парке в США двое туристов подверглись нападению медведя, сообщили в службе национальных парков США.

Инцидент произошел 4 мая. Туристы получили травмы на тропе Mystic Falls возле гейзера Old Faithful. При этом отмечается, что медведей могло быть несколько.

На место происшествия прибыли спасательные службы, в настоящий момент ведется расследование. До его окончания несколько троп и объектов парка будут закрыты. При этом в службе указали на то, что это первый инцидент с нападением медведя в 2026 году, а последнее подобное происшествие с летальным исходом было зафиксировано в 2015 году.

Ранее в Японии заметили аномально крупных медведей – на острове Хоккайдо пойман зверь весом 330 килограммов, еще один 280-килограммовый хищник напал на охотника.

По мнению профессора Университета Ракуно Гакуэн Есикадзу Сато, перед спячкой медведи отъедались кукурузой и благодаря этому накопили достаточно жира. Согласно его подсчетам, до зимы зверь из Томамаэ мог весить свыше 400 килограммов.

происшествияза рубежом

