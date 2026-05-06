06 мая, 11:01

Происшествия

В Москве задержали мужчин, пытавшихся перевезти почти 1,5 кг метадона

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские задержали в Москве двоих мужчин, которые пытались перевезти почти 1,5 килограмма метадона. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

По данным ведомства, подозреваемые в возрасте 33 и 36 лет были в разработке оперативников. Их задержали на улице Вертолетчиков во время поездки на автомобиле. Из салона правоохранители изъяли наркотическое вещество, расфасованное по пакетам.

Партию злоумышленники хотели распространить в городе через тайники с закладками. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявлено обвинение, они будут находиться в СИЗО до окончания расследования.

Ранее на востоке столицы полиция изъяла около 30 килограммов марихуаны, которую выращивали двое москвичей. Нарколабораторию на территории гаражно-строительного кооператива они оборудовали специальным освещением и вентиляцией.

Мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Фигуранты заключены под стражу.

