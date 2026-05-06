06 мая, 16:14

Технологии
Эксперт Самбурский: антистресс-набор приложений поможет во время отключения интернета

Психолог рассказал, как справиться с тревогой на фоне ограничений работы интернета

Антистресс-набор из необходимых приложений и любимая механическая работа помогут справиться с тревогой во время ограничений интернета. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Ранее операторы связи предупредили москвичей о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сообщений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий – с 5 по 9 мая.

По мнению эксперта, у многих режим офлайн сейчас вызывает настоящую ломку, ведь на телефоне с выходом в интернет завязаны многие процессы. К тому же люди привыкли с его помощью гасить любую тревогу и постоянно контролировать ситуацию.

Поэтому очень важно подготовить для себя в телефоне антистресс-набор, в который должно входить то, что часто необходимо в повседневной жизни и может быть доступно офлайн. Это могут быть какие-то необходимые сервисы, игры, помогающие отвлечься, музыка, фильмы.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Чем больше простых решений на разные случаи жизни будет подготовлено, тем меньше придется тревожиться в целом. И даже если, например, человек не потеряется во время поездки, само наличие офлайн-карты в телефоне поможет чувствовать себя увереннее, отметил психолог.

"Если же тревога застала в моменте: запаниковали, потому что заблудились, или сложно снять деньги, на помощь придут психологические приемы. Нужно топнуть ногами, чтобы ощутить опору, затем сделать длинный глубокий вдох и еще более продолжительный выдох. Это поможет "заземлиться", сместить акцент с переживаний в голове на ощущения в теле и вернуть самообладание", – отметил Самбурский.

В целом же во время отключения интернета важно отвлекаться не на какие-то полезные дела, а именно на то, что приносит удовольствие. У каждого это свое: кто-то любит работать в огороде, другой же заряжается во время пробежек по парку.

Помимо этого, важно помнить, что во время тревоги любой труд руками, ногами, телом поможет намного лучше, чем какая-либо умственная деятельность, заключил эксперт.

Ранее психолог Екатерина Алексеева посоветовала устраивать цифровой детокс на постоянной основе, отказываясь от гаджетов за час до сна и/или сразу после пробуждения. Важно выработать привычку не пользоваться телефоном, находясь в кровати. Это можно заменить на офлайн-методы, позволяющие расслабиться или, наоборот, взбодриться: книги, прогулка, легкий спорт, настольный будильник.

