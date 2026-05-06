06 мая, 16:39

Политика

Суд в Москве наложил арест на 23-летний автомобиль историка Эйдельман

Фото: x.com/tamaraeidelman (Тамара Эйдельман признана в РФ иноагентом)

Дорогомиловский суд Москвы наложил арест на 23-летний автомобиль ВАЗ-21053 2003 года выпуска, который принадлежит историку Тамаре Эйдельман (внесена в реестр иноагентов в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание состоялось в Мосгорсуде. Там были оглашены материалы дела, возбужденного за реабилитацию нацизма и распространение фейков о ВС РФ.

Теперь Эйдельман нельзя использовать арестованный автомобиль, а также распоряжаться им. Иное имущество, на которое распространилось решение суда, не озвучивалось. Сама машина стоит примерно 130 тысяч рублей.

В отношении историка начали проверку в июле 2024 года. Тогда правоохранители нашли в Сети публичный канал Эйдельман, где она выразила неуважение в адрес защитников Отечества, а также негативно высказывалась по поводу Дня воинской славы.

Спустя время суд обязал Эйдельман выплатить штраф за дискредитацию армии РФ в размере 50 тысяч рублей. В октябре 2025-го ее заочно арестовали. В декабре прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу историка. В настоящее время Эйдельман находится в розыске.

