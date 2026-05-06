"Электропоезд Победы" совершил праздничную поездку на МЦД-4 перед 9 Мая

"Электропоезд Победы" совершил праздничный рейс на МЦД-4 перед 9 Мая. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Тематическая электричка проследовала от станции Железнодорожная до Белорусского вокзала. Акцию специально для ветеранов организовали совместно с Дорпрофжел на МЖД, администрацией Балашихи и перевозчиком ЦППК.

Перед тем как электропоезд отправился в первую поездку, в сквере на станции отправления состоялся праздничный митинг, на котором волонтеры и ветераны развернули георгиевскую ленту, длина которой составила 30 метров. Мероприятие предложили организовать работники магистрали и неравнодушные москвичи.

В ходе поездки ветераны слушали стихи и песни военных лет, а также смотрели тематические видеоролики. Кроме того, там присутствовали и экскурсоводы музея МЖД, которые напомнили о вкладе железнодорожников в освобождение СССР от фашистов.

На станции Площадь трех вокзалов пассажирами стали и ветераны-железнодорожники. А на Белорусском вокзале прошло еще одно важное мероприятие, на котором рассказывали о перевозках во время Битвы за Москву. Победителей поблагодарили и поздравили их с приближающимся праздником. После этого прошла церемония возложения цветов к памятнику "Прощание славянки".

Также прошел "Вальс Победы". Ветераны танцевали с артистами под мелодии военных лет. А в пути следования электрички волонтеры на станциях раздавали всем георгиевские ленты, праздничные значки и флажки.

Еще один поезд в честь Дня Победы ранее вышел на Арбатско-Покровскую линию столичного метрополитена. Дизайн состава исполнен в оранжево-красных и голубых оттенках, символизирующих мужество и единство народов России.

Также в оформлении использовали праздничную символику, а в интерьере вагонов разместили фразы о Победе в Великой Отечественной войне. Этот тематический поезд стал уже четвертым по счету, украшенным к 9 Мая.

