06 мая, 15:25

Столичный суд признал экстремистскими шутки с портала "ЯПлакалъ"

Чертановский суд Москвы признал экстремистскими юмористические материалы с портала "ЯПлакалъ" и двух сайтов с анекдотами. Инстанция объявила шутки оскорбительными и запретила их распространение, свидетельствуют материалы из судебной базы.

Согласно им, речь идет о текстовом контенте, который был размещен на сайтах "ЯПлакалъ", "АнекдотовСтрит" и anekdoto.net и привлек внимание прокуратуры. По данным надзорного ведомства, он содержал высказывания, унижающие человеческое достоинство и направленные на дискриминацию и оскорбление по признакам национальной и расовой принадлежности.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать юморески оскорбительными и запретить их распространение. Суд пришел к выводу, что открытый доступ к этим материалам противоречит ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", и полностью согласился с позицией прокурора.

Ранее столичный суд оштрафовал разработчика ИИ-чат-бота Character.ai на 7,5 миллиона рублей по статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Компании предстоит выплатить сначала 4 миллиона рублей, а затем еще 3,5 миллиона.

