Новости

06 мая, 14:49

Транспорт

Два трамвайных маршрута откроют в районе Ивановское

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два трамвайных маршрута будут открыты в районе Ивановское после завершения строительства новой трамвайной линии. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Линия будет проложена от существующих путей на 3-й Владимирской улице до улицы Сталеваров и станет крупнейшим проектом за последние 40 лет в Москве. В частности, он позволит жителям добираться до станции метро "Шоссе Энтузиастов" на 40% быстрее.

Более того, четырехкилометровый участок создаст возможность для открытия новых маршрутов до метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.

"Транспорт станет доступнее для 130 тысяч москвичей из восточных районов столицы. Трамваи будут ходить с минимальными интервалами и обеспечат комфортные и быстрые поездки по городу", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Один из новых маршрутов в Ивановском позволит напрямую добираться от МКАД до центра – Ивановского до Курского вокзала. Второй, в свою очередь, пройдет по шоссе Энтузиастов до одноименных станций метро и Московского центрального кольца, а далее по проспекту Буденного до "Семеновской".

Вместе с тем на пересечении шоссе Энтузиастов и улицы Сталеваров рядом с МКАД появятся разворотное кольцо с конечной станцией для водителей, перехватывающие парковки, а также удобные пересадочные узлы на городские и пригородные автобусы и электробусы.

В начале апреля Сергей Собянин открыл второй Московский трамвайный диаметр – маршрут Т2. Новая линия протянулась на 33 километра, соединив станцию метро "Чертановская" на юге столицы с МЦД-4 Новогиреево на востоке.

Мэр отметил, что Т2 объединил маршруты № 3 и 37 и стал самым длинным в мире. Всего на нем 79 остановок, а общее время в пути составляет 140 минут.

Около 1 млн поездок совершают москвичи на трамваях ежедневно

