06 мая, 14:24

Общество

Желтый уровень опасности из-за грозы и ветра в Москве продлили до 7 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра в Москве продлили до четверга, 7 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, днем 7 мая ожидается усиление юго-западного ветра местами с порывами до 15 метров в секунду. В отдельных районах ожидается гроза с дождем.

Аналогичное предупреждение объявлено и в Подмосковье.

Между тем температура в столичном регионе 7 мая может подняться до плюс 30 градусов. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пояснил, что с наибольшей вероятностью это произойдет на юге региона. При этом ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или даже гроза.

Однако в пятницу, 8 мая, в столицу придут легкие "черемуховые холода" без снега и заморозков. Они продлятся всего несколько суток и уже с наступлением новой рабочей недели перетекут в умеренное майское тепло.

Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшее время

