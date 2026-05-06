Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 15:00

Происшествия

В Чебоксарах 40 домов получили повреждения в результате атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал Baza

В Чебоксарах в результате массированной атаки ВСУ около 40 многоквартирных домов и социальных объектов получили повреждения, рассказал глава Чувашии Олег Николаев.

"Обсудили с членами правительства региона исполнение указа о режиме ЧС. <...> Введение ЧС позволяет нам оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь", – подчеркнул он.

Николаев добавил, что в настоящий момент 70 специалистов проводят поквартирные обходы, чтобы оценить ущерб. В пунктах временного размещения, в свою очередь, приняли более тысячи человек.

Глава региона добавил, что для пострадавших доступны единовременные выплаты, а также компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью. Восстановление в Чебоксарах продолжается – сейчас очищены территории и организована охрана, строители начали заменять остекления и приступили к ремонту. Все учебные заведения, кроме трех школ, временно перешедших на дистанционный формат обучения, работают в штатном режиме.

Николаев также указал на то, что поставил задачу в "кратчайшие сроки" восстановить пострадавший жилой фонд и социальную инфраструктуру.

"Эти объекты – основа жизнедеятельности наших граждан, они должны функционировать бесперебойно. Мы обязаны вернуть людям привычный уровень комфорта и доступа к государственным услугам в самые сжатые сроки", – заключил он.

Украинские военные нанесли удар по Чебоксарам 5 мая. В результате пострадали 35 человек, 2 человека погибли. Из-за случившегося власти Чувашии ввели режим ЧС. Для местных жителей развернут пункт временного размещения. Там с гражданами работают сотрудники администрации, психологи и врачи.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте. По данным правоохранителей, для массированной атаки были использованы крылатые ракеты и не менее 8 дронов. Атака противника на Чебоксары и Чебоксарский округ будет расследована.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика