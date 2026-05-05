Дело о террористическом акте завели после удара ВСУ по Чебоксарам

Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте по факту удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в Чувашии. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в MAX.

По данным следствия, в массированной атаке были задействованы крылатые ракеты и не менее восьми БПЛА. В результате было повреждено предприятие гражданского назначения, а также многоэтажные дома и более двух десятков домовладений.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. Изъяты фрагменты беспилотных летательных аппаратов и иных боеприпасов, по которым будут назначены взрывотехнические экспертизы", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи анализируют записи камер видеонаблюдения. Действиям украинских командиров и других причастных дадут правовую оценку.

ВСУ атаковали Чебоксары 5 мая. Изначально сообщалось, что пострадали три человека, один из которых был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Из-за случившегося на ряде улиц перекрывали движение для пешеходов и транспорта.

Спустя время стало известно, что в результате атаки погибли два мирных жителя. Пострадали 34 человека.

Власти в экстренном порядке развернули пункт временного размещения (ПВР) для местных жителей. Там с людьми работают сотрудники администрации, психологи и медики. Также в Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера.

